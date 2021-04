Sechs Stunden CS:GO-Marathon

Heroic ringt Gambit im Finale der ESL Pro League nieder

Ein denkbar langes Finale ist vorbei: Heroic hat sich in Überlänge mit 3:2 gegen Gambit durchgesetzt und die ESL Pro League in CS:GO gewonnen. Vor allem der letzte Spielzug des Finales wird dabei in die Counter-Strike-Geschichte eingehen.