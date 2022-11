2. Liga am Samstag Heidenheim gewinnt Spitzenspiel und stürmt auf Platz drei Stand: 05.11.2022 15:02 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat Platz drei in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg im Spitzenspiel gegen den SC Paderborn zogen die Heidenheimer am Samstag an den besiegten Westfalen vorbei auf den Relegationsrang.

Zwei Tore schoss Jan-Niklas Beste (35., 90.+1), zudem traf SCP-Torwart Leopold Zingerle (76.) ins eigene Tor. Paderborn liegt nun auf Rang vier der Tabelle vor der Fortuna aus Düsseldorf, die das Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 1:0 (1:0) gewann. Das Tor erzielte Rouwen Hennings (22. ). Im dritten Spiel des Samstagnachmittags gewann Holstein Kiel beim Karlsruher SC 4:1 (2:0). Nach dem Eigentor von Tim Breithaupt (16.) trafen zweimal Kwasi Okyere Wriedt (30., 90.+2) und Fabian Reese (67.) für Kiel. Der KSC kam zum Tor durch Simone Rapp (72.)