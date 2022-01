HC Erlangen trennt sich von Trainer Haaß

Die Personalentscheidung wurde von dem fränkischen Verein als Konsequenz aus dem jüngsten 16:24 in Leipzig getroffen. "Wir haben nach der bitteren Niederlage in Leipzig die nicht zufriedenstellenden Leistungen unserer Mannschaft in der abgelaufenen Vorrunde gründlich analysiert, sehr viele Gespräche geführt und letztlich feststellen müssen, dass sich die Vorstellungen von Michael Haaß leider nicht mit den Vorstellungen des HC Erlangen decken", äußerte Geschäftsführer René Selke in der Vereinsmitteilung: "Um die notwendige Stabilisierung der Leistungen zu erreichen, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, nicht weiter zuzuwarten."

Ex-Nationalspieler Haaß (38), Weltmeister von 2007, hatte als Coach erst seit Saisonbeginn die alleinige Verantwortung. Sportdirektor Alonso soll die Mannschaft nur vorübergehend trainieren, bis der Verein "eine endgültige Lösung gefunden" habe. Die Bundesliga pausiert aktuell wegen der anstehenden Europameisterschaft. Das nächste Spiel bestreiten die Erlanger erst am 9. Februar gegen MT Melsungen.

dpa | Stand: 08.01.2022, 11:25