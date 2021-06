Hazard-Tor reicht nicht: Belgien remis gegen Griechenland

Der Stürmer erzielte beim 1:1 (1:0) in Brüssel das Führungstor in der 20. Minute. Für die Griechen gelang Giorgos Tsavellas noch der Ausgleich (66.).

Neben Hazard kamen auch dessen BVB-Kollege Thomas Meunier und Dedryck Boyata von Hertha BSC zum Einsatz. Axel Witsel, der nach seinem Achillessehnenriss für die EM nominiert wurde, kam noch nicht zum Einsatz. Das galt auch für Mittelfeldstar Kevin De Bruyne, der nach seinen Knochenbrüchen im Gesicht aus dem Champions-League-Finale noch pausiert.

Belgien startet am 12. Juni gegen Russland in St. Petersburg in die EM. Weitere Gruppengegner sind Finnland und Dänemark.

dpa | Stand: 03.06.2021, 23:05