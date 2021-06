Hawks gewinnen gegen 76ers und machen Playoff-Serie spannend

Zum Einzug in die Finals der Eastern Conference braucht eine Mannschaft vier Siege. Philadelphia hatte die Partie in der ersten Hälfte komplett im Griff, verlor dann aber den Faden und muss vor dem Heimspiel in der Nacht zu Donnerstag nun eine bittere Enttäuschung verarbeiten.

Trotz Problemen an der Schulter kam Hawks-Profi Trae Young auf 25 Punkte und vier Rebounds - seine 18 Vorlagen waren sein persönlicher Karriere-Bestwert. Alle Startspieler der Hawks kamen zudem auf mindestens zehn Punkte vor eigenem Publikum. Bester Werfer der Gäste war Tobias Harris mit 20 Punkten.

dpa | Stand: 15.06.2021, 05:30