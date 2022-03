Jubelnde Neulinge

Hansa Rostock ist Nord-West-Divisionsmeister der FIFA VBL CC

Stand: 01.03.2022, 23:41 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat in seiner Debütsaison den Meistertitel der Nord-West-Division in der FIFA 22 Virtual Bundesliga Club Championship gewonnen. Erst am letzten Doppelspieltag zogen die Rostocker an SV Werder Bremen vorbei.