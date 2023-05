French-Open Qualifikation Hanfmann und Koepfer einen Sieg von French Open entfernt Stand: 24.05.2023 18:45 Uhr

Sieben deutsche Tennisprofis um Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sind sicher bei den French Open dabei. Von neun Deutschen in der Qualifikation dürfen nur noch zwei hoffen.

Zwei deutsche Tennisprofis in der Qualifikation für die French Open haben noch die Chance auf den Sprung ins Hauptfeld.

Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer gewannen am Mittwoch ihre zweiten Partien und sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die erste Hauptrunde entfernt. Der 31 Jahre alte Hanfmann setzte sich gegen den Tschechen Zdenek Kolar mit 6:2, 6:4 durch und trifft nun auf Elias Ymer aus Schweden. Hanfmann hatte zuletzt mit dem Einzug ins Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Rom überrascht. Koepfer (29) bezwang Federico Delbonis aus Argentinien 6:1, 7:6 (7:5).

Am Mittwoch scheiterten Noma Noha Akugue und Mona Barthel in der Qualifikation. Bereits zuvor waren Eva Lys, Tamara Korpatsch, Katharina Hobgarski und Maximilian Marterer ausgeschieden, Laura Siegemund hatte vorzeitig zurückgezogen.

Die French Open beginnen am Sonntag im Stade Roland Garros von Paris. Über ihre Weltranglistenpositionen sind vier deutsche Herren um Olympiasieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sowie drei deutsche Spielerinnen mit Tatjana Maria an der Spitze im Hauptfeld dabei.