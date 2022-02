Haas-Teamchef erwartet erste Formel-1-Punkte von Schumacher

Zähler seien sowohl das Ziel von Schumacher als auch das Teams, sagte Steiner in einer Medienrunde nach der Vorstellung erster Computer-Bilder des neuen Rennwagens. "Wir wollen um Punkte kämpfen." Haas war 2021 der einzige Rennstall, der keinen Punkt holte. "Ich glaube, dass wir es schaffen können", meinte Steiner über Zähler in dieser Saison.

Schumacher war Anfang der Woche zur Sitzanpassung in der Rennfabrik. Wie auch in seiner Formel-1-Debütsaison 2021 soll der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichberechtigt mit Nikita Masepin aus Russland fahren.

Steiner sieht "ziemliche Fortschritte"

Eine Eskalation des internen Duells auf dem Asphalt erwartet Steiner in der neuen Saison nicht. "Ich hoffe, es steigert sich nicht wieder", sagte er. Schumacher und Masepin seien schon in der zweiten Saisonhälfte 2021 nach einer Unterredung reifer gegeneinander gefahren. "Wir müssen beweisen, dass wir mit den Fahrern auf dem richtigen Weg sind", stellte Steiner fest.

Schumacher hat in der Vergangenheit in seinem zweiten Jahr im Motorsport stets einen erheblichen Sprung nach vorne gemacht. Der 22-Jährige habe schon Ende des vergangenen Jahres "ziemliche Fortschritte gemacht", bemerkte Steiner.

Er erinnerte daran, dass in den Nachwuchsserien nicht so viele Rennen wie in der Formel 1 gefahren werden. "Vielleicht hat er letztes Jahr schon diese Steigerung gezeigt", meinte Steiner. "Hoffentlich kommt noch eine Riesensteigerung, das würde uns alle freuen."

Quelle: dpa