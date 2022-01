"Gute Gespräche": Klopp rechnet mit Verbleib von Salah

Er sei zuversichtlich, dass der 29-Jährige, der noch bis zum Sommer 2023 an den Club gebunden ist, einen neuen Vertrag unterschreibt und eine so lange Karriere wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben werde. " Ich weiß, dass Mo bleiben will. Wir wollen, dass Mo bleibt ", sagte Klopp. " So ist der Stand ."

Noch keine Einigung

Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zwischen dem zweifachen Premier-League-Torschützen Salah, der zur Zeit mit Ägypten am Afrika-Cup teilnimmt, und dem FC Liverpool haben bereits begonnen, eine Einigung gab es bisher aber noch nicht.

"Diese Dinge brauchen Zeit ", betonte Klopp nun. " Es gibt genug Gründe, um zuversichtlich zu sein. Aber so lange es nicht fix ist, können wir darüber auch nichts sagen. Doch: Gute Gespräche, das kann ich dazu sagen. "

dpa | Stand: 12.01.2022, 16:02