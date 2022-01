Greuther Fürth löst Vertrag mit Mittelstürmer Berggreen auf

Der 28 Jahre alte Däne und der Tabellenletzte der Bundesliga lösten den ohnehin zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig "in beiderseitigem Einvernehmen" auf, wie die Mittelfranken mitteilten. Berggreen war im Sommer 2020 ablösefrei nach Fürth gekommen. Zuvor spielte er in den Niederlanden für Twente Enschede. Zuletzt trainierte Berggreen bei der Fürther U23.

Der groß gewachsene und wuchtige Mittelstürmer spielte beim Aufsteiger in der laufenden Bundesliga-Spielzeit keine Rolle. Er bestritt auch wegen diverser Verletzungen kein Punktspiel. In den anderthalb Jahren in Fürth kam er auf vier Zweitligaspiele und neun Einsätze in der Regionalliga Bayern (vier Tore).

dpa | Stand: 01.01.2022, 20:16