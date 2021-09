Greipel: Bei letztem Karriererennen keine Ambitionen

In einem von seinem Team Israel Start-Up und einem Sponsor veröffentlichten Interview sagte der 39-Jährige: "Für das Rennen habe ich keine Ambitionen. Wenn es einen Sprint gibt, werde ich natürlich versuchen, mich einzumischen und es zu versuchen, aber ich habe diesen Druck nicht mehr und möchte einfach mein letztes Rennen als Profi genießen."

Greipel geht am 3. Oktober beim Münsterland Giro an den Start, danach wird er seine Karriere als Radprofi beenden. "Wenn Freunde, Familie und Unterstützer zu meinem letzten Rennen kommen wollen, können sie das", sagte der Sprint-Routinier mit dem Spitznamen "Gorilla". Es werde später sicher eine Feier geben. Greipel sagte, er sei froh, die Laufbahn in der Heimat und nicht beim zeitgleich stattfindenden Klassiker Paris-Roubaix zu beenden.

dpa | Stand: 24.09.2021, 16:46