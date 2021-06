Golferin Leonie Harm schafft bei US Open den Cut

Die 23 Jahre alte Stuttgarterin liegt bei ihrem ersten Major-Turnier als Profi nach zwei Tagen mit insgesamt 148 Schlägen auf dem geteilten 59. Rang. Spitzenreiterin bei der mit 5,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung im Olympic Club ist Yuka Saso von den Philippinen mit 136 Schlägen.

Aus für vier deutsche Golferinnen

Nicht so gut lief es in Kalifornien für die British-Open-Siegerin Sophia Popov und drei weitere deutsche Golferinnen. Die in den USA lebende 28-Jährige scheiterte wie auch Karolin Lampert, Caroline Masson und die Amateurin Aline Krauter am Cut.

dpa | Stand: 05.06.2021, 08:43