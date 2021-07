Golfer Kaymer hat Startplatz bei British Open sicher

Der 36-Jährige aus Mettmann teilte über seinen Instagram-Account mit, dass er als Nachrücker einen Startplatz beim vierten Major-Turnier des Jahres bekommen hat. Zuvor hatten einige Spieler auf eine Teilnahme bei dem Traditionsturnier (15. bis 18. Juli) an der englischen Ostküste wegen der strengen Corona-Auflagen verzichtet.

Derzeit spielt Kaymer bei der Scottish Open. Doch der zweimalige Major-Sieger verpatzte den Start in die Geraralprobe für die British Open. Nach der ersten Runde auf dem Par-71-Kurs des Renaissance Clubs lag der Rheinländer mit 73 Schlägen nur im letzten Viertel des Teilnehmerfeldes. Kaymer muss sich am Freitag bei dem mit acht Millionen Dollar dotierten Event enorm steigern, um sich noch für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu qualifizieren.

dpa | Stand: 08.07.2021, 19:56