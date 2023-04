NBA Golden State verliert zum Playoff-Start gegen Kings Stand: 16.04.2023 06:07 Uhr

Die NBA-Playoffs haben begonnen. Auf zwei klare Favoritensiege folgen zwei enge Partien mit dramatischem Ende. Der Titelverteidiger kassiert eine Pleite, für einen Deutschen läuft es gut.

Titelverteidiger Golden State Warriors ist mit einer Niederlage in die NBA-Playoffs gestartet. In einer hoch spannenden Partie gegen die Sacramento Kings gab es am Samstagabend (Ortszeit) ein 123:126. Die Kings hatten zuvor 16 Jahre auf ein Playoff-Spiel in der NBA warten müssen. De'Aaron Fox verbuchte im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere 38 Punkte. Nur Luka Doncic war einst bei seinem Debüt mit den Dallas Mavericks (42) besser gewesen. Für die Warriors waren die 30 Punkte von Superstar Stephen Curry nicht genug. In der Best-of-Seven-Serie führen die Kings nun 1:0. Für den Einzug in die zweite Runde der Playoffs braucht eine Mannschaft vier Siege.

Zuvor hatten die New York Knicks um den Deutschen Isaiah Hartenstein in ihrer Serie gegen die Cleveland Cavaliers den Auftakt 101:97 gewonnen. Die Knicks hatten die Partie über weite Strecken kontrolliert und mit bis zu zwölf Punkten geführt, ehe die Gastgeber mit 93:92 selbst in Führung gingen. Die Knicks drehten in den letzten zwei Minuten des Spiels aber das Blatt und sind nun in der Serie durch den Auswärtserfolg im Vorteil. Hartenstein traf zwei seiner drei Würfe aus dem Spiel und kam auf acht Punkte. Die beste Ausbeute hatte Donovan Mitchell mit 38 Zählern für die Cavaliers.

In den beiden ersten Playoff-Duellen des Tages gab es klare Siege für die Favoriten. Gegen die Brooklyn Nets verbuchten die Philadelphia 76ers ein 121:101. Die Boston Celtics lagen beim 112:99 gegen die Atlanta Hawks sogar zwischenzeitlich mit 32 Punkten vorne und demonstrierten ihre Stärke.