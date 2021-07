Gnabry überrascht als Frühstarter beim FC Bayern

Der 26 Jahre alte Angreifer absolvierte am Freitag als Frühstarter eine erste individuelle Übungseinheit auf dem Vereinsgelände in München. Trainer Julian Nagelsmann, der am Freitag 34 Jahre alt wurde, hatte die Rückkehr der ersten EM-Spieler des Rekordmeisters zuletzt erst für den kommenden Montag angekündigt.

Im Verlauf der anstehenden Testspiel-Woche mit Partien gegen Ajax Amsterdam (Samstag), Borussia Mönchengladbach (28. Juli) und den SSC Neapel (31. Juli) soll sich der noch dezimierte Profi-Kader nach und nach füllen. Als letzte Nationalspieler sollen Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich Ende kommender Woche in die Saisonvorbereitung einsteigen.

Die Bayern bestreiten am 6. August im DFB-Pokal beim Fünftligisten Bremer SV ihr erstes Pflichtspiel. Eine Woche später gastiert der deutsche Meister der vergangenen neun Spielzeiten im Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison in Mönchengladbach.

dpa | Stand: 23.07.2021, 11:30