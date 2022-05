UEFA entscheidet über Finalort der EM 2024

Berlin siegessicher, Erinnerung an Regenbogendebatte in München

Berlin gibt sich siegessicher. "Ich kann nur allen sagen, die sich fragen, was die richtige Antwort ist: Das ist Berlin", sagte die Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt, Franziska Giffey, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind einfach als Sportmetropole die Stadt, die am besten geeignet ist, für so ein Event auch international zu strahlen." Sie hoffe daher sehr, dass die UEFA sich für die größte deutsche Stadt entscheiden werde.

Als stärkster Konkurrent gilt München, Vergaben im Fußball gelten immer als politisch beeinflusste Entscheidungen. München mit dem Stadion von Rekordmeister FC Bayern war im vergangenen Sommer Gastgeber von vier Spielen der paneuropäischen EM. Die nicht nur in der Fußball-Welt große Debatte um die Regenbogen-Beleuchtung des Stadions während des Weltereignisses als Zeichen der Solidarität hatten aber einen Keil zwischen UEFA und Stadtführung getrieben. Die UEFA wollte politisch neutral sein - verstehen konnten das die wenigsten.

Auslosung im Dezember 2023

Am 9. Oktober 2022 findet die Auslosung der Qualifikation in der Festhalle in Frankfurt am Main statt. Die Endrundenauslosung soll im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg steigen, das internationale Medienzentrum wird seinen Platz in Leipzig haben.

