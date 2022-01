Bryant wechselt von Gießen nach Weißenfels

Der 2,11 Meter große Sportler tritt künftig für Ligarivale Syntainics MBC aus Weißenfels an und soll dort bereits am Freitagabend zum Einsatz kommen. Der 34 Jahre alte Bryant spielte mit einer kurzen Unterbrechung seit 2017 für die Gießen 46ers und hatte zuvor in zwei Bundesliga-Spielzeiten (2011/12 und 2012/13) die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Liga erhalten.

"Leider ist es manchmal so, dass das Geplante und Erhoffte nicht eintritt und umgesetzt werden kann. Sowohl John als auch wir haben erkannt, dass die aktuelle Situation für beide Seiten nicht befriedigend ist und uns deswegen einvernehmlich zu einem Aufhebungsvertrag entscheiden", sagte Gießens Geschäftsführer und Sportdirektor Sebastian Schmidt. "Die geringen Einsatzzeiten zuletzt in Gießen waren für mich persönlich nicht mehr befriedigend", kommentierte Bryant. Er freue sich nun auf sein neues Team und eine neue Aufgabe.

dpa | Stand: 13.01.2022, 13:25