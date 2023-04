Turnen Gelungener EM-Start: Turn-Team Erster im Zwischenklassement Stand: 11.04.2023 12:42 Uhr

Die deutschen Turner haben am Dienstag einen gelungenen Einstand in die Europameisterschaften in Antalya gefeiert.

Die Riege um Routinier Andreas Toba lag im Team-Wettbewerb nach dem ersten von drei Umläufen auf Platz eins. Mit 244,529 Punkten erturnten Toba, Nils Dunkel und Nick Klessing sowie Lucas Kochan und Pascal Brendel 3,17 Zähler mehr als beim siebten Rang bei der EM vor acht Monaten in München.

Vor dem Auftritt der favorisierten Teams von Titelverteidiger Großbritannien, Italien und Gastgeber Türkei hat die Mannschaft des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zugleich beste Aussichten, sich für die Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen zu qualifizieren. Dafür ist mindestens der 13. Rang notwendig. Bei den Welttitelkämpfen in Belgien werden die Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.

Als Einziger aus dem Team von Bundestrainer Valeri Belenki bestritt Pascal Brendel einen kompletten Sechskampf aus Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren, Reck und Boden. Mit 81,732 Punkten kann sich der EM-Neuling Hoffnungen auf die Teilnahme am Mehrkampf-Finale am Donnerstag machen.