Gedenkminute bei Turnern wegen Angriffs auf die Ukraine

Sportlich unbeeindruckt präsentierte sich die Mannschaft aus der Ukraine. Illja Kowtun (Barren), Nasar Tschepurnji (Sprung) und Daniela Batrona (Schwebebalken) sicherten sich die Siege in der Qualifikation. Das Turnier in der Lausitz-Arena wird am Samstag mit den ersten fünf Geräte-Finals fortgesetzt.

Quelle: dpa