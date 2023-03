Dota 2 Gaimin schlägt Liquid deutlich in DPC-Saisonauftakt Stand: 13.03.2023 23:17 Uhr

Das Team um den Deutschen Erik "tOfu" Engel startet mit einem Sieg in den neuen Split: Gaimin Gladiators hat am ersten Tag der Dota-Pro-Circuit-Saison in Westeuropa mit 2:0 gegen Team Liquid gewonnen.

"Die Spiele sind sehr entspannt, das war auch schon beim Major so. Wir wussten einfach, dass wir diese Spiele gewinnen", beschrieb Melchior "Seleri" Hillenkamp die lockere Atmosphäre im Team als wichtigen Erfolgsfaktor.

Das Match hätte eine Revanche sein können - die beiden Teams trafen erst kürzlich im Finale des Lima-Majors aufeinander. Dort war Liquid jedoch ersatzgeschwächt und musste sich deutlich geschlagen geben. Doch auch ohne Ersatzspieler konnte das niederländische Team dem Major-Champion nicht das Wasser reichen.

Tundra, das Team um den Deutschen Leon "Nine" Kirilin, gewann zum Auftakt 2:0 gegen OG. Bei OG gab es für die zweite Tour des DPC einen Spielerwechsel: Spieler Mikhail "Misha" Agatov und Trainer Evgenii "Chu" Makarov tauschten Positionen. Das Eröffnungsmatch der Tour spielten die beiden Divison-1-Newcomer Monaspa und Ooredoo Thunders, was Monaspa klar mit 2:0 für sich entscheiden konnte.