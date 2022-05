Auch der "Last Dance" endet

G2 und Vitality scheitern im CS:GO-Major an Playoff-Hürde

Stand: 18.05.2022, 12:07 Uhr

Nur noch drei Playoff-Plätze waren beim PGL "Counter-Strike: Global Offensive"-Major am Dienstag zu vergeben. An dieser Hürde sind mit G2 und Team Vitality am Ende zwei große Namen gescheitert.