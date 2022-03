Fußballtrainer Tuchel sieht Zukunft weiter beim FC Chelsea

"Aus meiner Perspektive passt Chelsea perfekt für mich. Ich liebe es, hier zu sein, ich liebe alles an dem Club und hoffentlich geht es so weiter", sagte der deutsche Fußball-Welttrainer bei einer Pressekonferenz seines Vereins: "Es ist jetzt eine Ungewissheit da, aber ist das für einen Fußballtrainer nicht immer so? Ich bin positiv und hoffe, dass die Dinge positiv ausgehen."

Abramowitsch hatte am Mittwoch angekündigt, den Verkauf des Champions-League-Siegers einzuleiten. Der Erlös solle über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Krieges zugutekommen. Mit dem finanziellen Engagement von Abramowitsch war Chelsea in den vergangenen 20 Jahren zu einem der erfolgreichsten Clubs der Welt aufgestiegen.

Der ehemalige Dortmunder und Mainzer Bundesligatrainer Tuchel betonte darüber hinaus seine Begeisterung für England. "Ich habe alles andere als ein Problem damit, hier zu bleiben", sagte der 48-Jährige: "Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich es liebe, in der Premier League zu arbeiten. Ich liebe es, in England zu sein, die Tradition und die Liebe für den Sport allgemein und speziell den Fußball zu spüren."

Quelle: dpa