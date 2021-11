Fußballerinnen des FC Bayern unterliegen in Lyon

Ein Eigentor von Kadeisha Buchanan (25.) hatte das Team von Jens Scheuer in Führung gebracht, Janice Cayman (50.) und Amandine Henry (86.) drehten das Spiel zugunsten des siebenmaligen Königsklassen-Siegers.

Für die Bayern-Frauen, die in der vergangenen Saison im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert waren, war es die erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison. Nach zuvor einem Remis bei Benfica Lissabon und einem Sieg gegen den schwedischen Club BK Häcken hat der deutsche Meister weiterhin vier Punkte in Gruppe D.

dpa | Stand: 10.11.2021, 23:05