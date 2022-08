Verletzung bei der EM Fußball-Nationalspielerin Anyomi an der Hand operiert Stand: 08.08.2022 10:15 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Nicole Anyomi hat sich nach der Europameisterschaft in England einer Operation an der Hand unterzogen.

Die 22-Jährige leidet an einer Scaphoidfraktur in der Hand, wie ihr Verein Eintracht Frankfurt mitteilte. Die Verletzung hatte sich Anyomi im dritten EM-Gruppenspiel gegen Finnland, bei dem sie auch ein Tor erzielte, zugezogen. Offensivspielerin Anyomi wurde zwei Wochen später im Finale noch einmal eingewechselt. Nach der Operation an diesem Montagmorgen könnte Anyomi zeitnah ins Training zurückkehren.