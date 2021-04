Fußball-Länderspiele ohne Melanie Leupolz und Klara Bühl

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, sagte Mittelfeldspielerin Leupolz vom FC Chelsea wegen muskulärer Beschwerden ihre Teilnahme am bevorstehenden Auswahllehrgang ab. Die 26-Jährige fehlt damit bei den Länderspielen gegen Australien am 10. April und gegen Norwegen am 13. April jeweils in Wiesbaden.

Hoffenheimerin Brand nachnominiert

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet zudem auf Klara Bühl vom FC Bayern München wegen kleinerer Blessuren und aus Gründen der Belastungssteuerung. Nachnominiert wurde die 18 Jahre alte Jule Brand von der TSG 1899 Hoffenheim, die erstmals in die Nationalmannschaft berufen wurde.

dpa | Stand: 04.04.2021, 18:26