Füllkrug nach Auseinandersetzung drei Tage freigestellt

Der Angreifer war im Anschluss an die 0:3-Pleite am Sonntag bei Darmstadt 98 in der Kabine mit Clemens Fritz, Leiter Profifußball, aneinandergeraten, teilte der Verein mit. Demnach sei der 28-Jährige "mehrfach ausfällig gegenüber dem Ex-Werder-Kapitän" geworden.

"Diesen Vorfall konnten wir als Verein so nicht hinnehmen. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, Niclas für drei Tage freizustellen", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann und erklärte: "Niclas wird neben der temporären Freistellung einen bereits festgelegten Betrag an soziale Projekte spenden, mit denen wir als Verein zusammenarbeiten."

Am Donnerstag wird es eine erneute Unterredung mit Füllkrug geben. "Wir haben Niclas bewusst diese drei Tage gegeben, um sein Verhalten vom Sonntag reflektieren zu können. Wir erwarten von ihm neben der Einsicht auch eine Reaktion", betonte Baumann. Der ehemalige Hannoveraner bedauerte seine Aktion und sagte: "Ich habe mich bei Clemens, beim Trainerteam und auch bei der Mannschaft entschuldigt. Ich habe eine Grenze zwischen Spieler und Verantwortlichem überschritten. Das darf mir nicht passieren."

Füllkrug hat derzeit in Bremen einen schweren Stand. Der eigentlich als Leader vorgesehene Angreifer ist nach der Verpflichtung von Marvin Ducksch nur noch Joker. Nach dem Darmstadt-Spiel wurde er von Trainer Markus Anfang öffentlich kritisiert. "Auch der, der reinkommt, kann mal einen Akzent setzen und eine Partie drehen", monierte Anfang in Richtung Füllkrug.

dpa | Stand: 20.10.2021, 14:36