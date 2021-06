Vier Ausfälle

Frauen-Länderspiele auch ohne Doorsoun und Leupolz

In Sara Doorsoun und Melanie Leupolz haben zwei weitere deutsche Fußball-Nationalspielerinnen für die Länderspiele gegen Frankreich am Donnerstag (21.10 Uhr/sportschau.de) in Straßburg und gegen Chile am 15. Juni (15.00 Uhr/ZDF) in Offenbach absagen müssen.