Frauen-EM im Juli in England vor Rekord-Zuschauerzahl

Durch Bestellungen im Vorfeld sei bereits mehr als die Hälfte der 700.000 Eintrittskarten vergeben, wie die Europäische Fußball-Union mitteilte. "Dieser Sommer wird ein Paradigmenwechsel für den europäischen Frauenfußball", sagte die frühere deutsche Nationalspielerin und UEFA-Frauenfußball-Chefin Nadine Kessler angesichts der großen Resonanz.

Die EM wird am 6. Juli mit der Partie England gegen Österreich im Old Trafford von Manchester eröffnet. Das deutsche Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in seinen Gruppenspielen auf Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli). Schon jetzt ist klar, dass die Rekord-Marke bei einer EM deutlich übertroffen werden wird. Sie steht bei 240.000 Zuschauern beim Turnier 2017 in den Niederlanden.

