Franzose Négo spielt gegen Frankreich

"Das wird ein besonderes Gefühl", sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler am Freitag. "Aber auch wenn meine Familie in Frankreich lebt: Ich lebe in Ungarn und das ist die Mannschaft für die ich kämpfe." Vor allem freue er sich auf das Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Antoine Griezmann: "Wir haben tolle gemeinsame Erinnerungen."

Négo wurde 1991 in Paris geboren. Gemeinsam mit Griezmann, der zudem auch sein Zimmer-Kollege war, wurde er 2010 mit Frankreich U19-Europameister. Obwohl Négo in allen Spielen eingesetzt und nach dem Turnier ins All-Star-Team gewählt wurde, schaffte er in Frankreich nie den großen Durchbruch. 2015 wechselte er nach Ungarn, 2019 wurde er eingebürgert. Im Oktober 2020 gab Négo in den Play-offs zur EURO sein Debüt für den letzten deutschen Gruppengegner.

dpa | Stand: 18.06.2021, 17:05