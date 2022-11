Fußball Französischer Erstliga-Schiedsrichter stirbt beim Training Stand: 16.11.2022 13:47 Uhr

In Frankreich ist der Erstliga-Schiedsrichter Johan Hamel während des Trainings an einem Schlaganfall gestorben. Das teilte die Schiedsrichtergewerkschaft SAFE in Paris mit.

Hamel stand seit der Saison 2015/16 als Schiedsrichter auf dem Platz und pfiff insgesamt 135 Spiele in der Ersten Liga und 85 Partien in der Zweiten Liga.

Am Sonntag noch wachte er im Pariser Parc des Princes über das Spiel von PSG gegen AJ Auxerre. Er wurde 42 Jahre alt. Zahlreiche französische Clubs reagierten mit Beileidsbekundungen auf die Todesnachricht.