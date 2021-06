Frankreich-Coach Deschamps zufrieden mit Benzema-Comeback

"Er war sehr präsent und hat viele gute Sachen gezeigt", sagte Deschamps nach dem 3:0-Sieg im Testspiel gegen Wales in Nizza. 13 Tage vor dem EM-Auftakt gegen Deutschland war Benzema mit einem Handelfmeter am walisischen Keeper Danny Ward (27. Minute) gescheitert.

Die Treffer für den Weltmeister erzielten Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain (35.) sowie die Barcelona-Profis Antoine Griezmann (48.) und Ousmane Dembélé (79.). "Es lief unglücklich für ihn, der Elfmeter war gut geschossen. Ich hätte mich für ihn gefreut, wenn er getroffen hätte, aber wenn er sich das für später aufhebt ...", sagte Deschamps. Der 33 Jahre alte Angreifer von Real Madrid habe sich gut in das Kollektiv eingefügt, lobte der ehemalige Nationalspieler.

Benzema war Mitte Mai überraschend für die Europameisterschaft nominiert worden und kehrte nun nach mehr als fünfeinhalb Jahren in die Equipe Tricolore zurück. Deutschland und Frankreich treffen bei der EM am 15. Juni in München aufeinander. Die DFB-Auswahl hatte am Mittwochabend in Innsbruck 1:1 gegen Dänemark gespielt.

dpa | Stand: 03.06.2021, 08:53