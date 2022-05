Fia

Formel 1 greift beim Schmuckverbot für Rennfahrer durch

Stand: 06.05.2022, 08:52 Uhr

Die Regelhüter der Formel 1 verschärfen das Vorgehen gegen das Tragen von Schmuck und privater Unterwäsche im Cockpit. Vom Rennen in Miami an müssen die Teams auch in offiziellen Dokumenten versichern, dass ihre Piloten die Bestimmungen einhalten.