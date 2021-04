Verletzter Bayern-Torjäger

Flick zu früherer Lewandowski-Rückkehr: "Kein Risiko"

Robert Lewandowski will beim FC Bayern schneller als prognostiziert zurückkehren. Wie der "Kicker" berichtet, glaubt der Weltfußballer an ein schnelleres Comeback und strebt eine Rückkehr in zwei Wochen an.