Flick soll Nationalmannschaft aufbauen, "die Identität hat"

Flick werde seine "seine klaren Vorstellungen haben, wie er diese Mannschaft formen möchte", sagte Löw. "Wir haben den Anspruch, eine souveräne Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 zu spielen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Schon im September stehen die nächsten drei WM-Ausscheidungsspiele an. Flicks Aufgabe sei es, "eine Mannschaft aufzubauen, die Identität hat", so Bierhoff.

dpa | Stand: 01.07.2021, 07:32