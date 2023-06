DFB-Junioren Flick schaut bei U21-EM "genau hin" Stand: 19.06.2023 15:00 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick und sein Trainerteam verfolgen die U21-EM mit Titelverteidiger Deutschland in Rumänien und Georgien sehr genau.

"Es ist natürlich der ein oder andere interessante Spieler noch dabei, auch für uns. Und deswegen gucken wir da genau hin", sagte Flick in Frankfurt/Main. "Wir müssen auch gucken, haben wir Optionen, gibt es Optionen an Jüngeren, was geben sie uns, was geben sie uns an anderen Dingen, die wir so in der Form nicht haben?"

Die DFB-Junioren hatten die EM-Turniere 2017 und 2021 gewonnen. Erster Gegner in diesem Sommer ist am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) Israel, gegen das sich Deutschland in der Qualifikation zweimal knapp durchsetzte. Anschließend geht es gegen Tschechien (25. Juni) und EM-Mitfavorit England (28. Juni).

Die beiden Profis Josha Vagnoman (22/VfB Stuttgart) und Youssoufa Moukoko (18/Borussia Dortmund) hatten bis zum 11. Juni mit der großen DFB-Auswahl trainiert, reisten dann wie geplant zur U21 ab. Die Rückmeldung von U21-Trainer Antonio Di Salvo sei so, "dass sie es bei der U21 auch sehr gut machen, dass sie vorangehen. Das ist mir wichtig", sagte Flick.