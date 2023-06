Nationalmannschaft Flick Forderung an Nationalspieler: "Übers Limit gehen" Stand: 11.06.2023 13:57 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick hat seine Erwartungen an die Nationalspieler vor dem Länderspiel-Dreierpack und mit Blick auf die Heim-EM bekräftigt.

Auf die in einem Zeitungsinterview ausgesprochene Mahnung an den nicht nominierten BVB-Verteidiger Niklas Süle (27) ging er aber nicht erneut ausführlich ein.

"Wir erwarten, dass sie übers Limit gehen können, auch mal ein bisschen leiden", sagte Flick einen Tag vor dem Benefiz-Länderspiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine. "Für uns ist jedes Länderspiel dazu da, dass wir die Elf finden, die dann am 14. Juni nächstes Jahr anfängt." Dann beginnt in München die Heim-EM 2024. Am Freitag gastiert die DFB-Auswahl in Polen, es folgt die Partie am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

Fitness als Basis

"Wenn wir die Vorbereitung haben zur Euro, dann ist es wichtig und die Basis, dass jeder einzelne Spieler in Topform ist", sagte Flick. "Das ist das, was wir erwarten. Wenn dann die Basis der Fitness gelegt ist, ist vieles drin."

In einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Flick gesagt, er finde, Süle lasse "noch einiges liegen" und könne "von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne" machen. Am Sonntag äußerte Flick, er "schätze" den Innenverteidiger. "Ich mag ihn sehr gerne, er kennt meine Gedanken, damit ist dazu alles gesagt", sagte Flick.