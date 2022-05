Zwischenfall vor DEB-Spiel

Feuer bei Eishockey-WM gelöscht - Keine Verletzten

Stand: 19.05.2022, 16:06 Uhr

Kurz vor dem deutschen Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM gegen Dänemark hat es am Donnerstag in der Halle in Helsinki ein Feuer gegeben.