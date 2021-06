Ferguson lobt Englands Sancho: "Hilft einer Mannschaft"

"Ich halte viel von Jadon Sancho, mit seinen Eins-gegen-eins-Duellen, als Vorbereiter und Torjäger ist er brandgefährlich", sagte Ferguson im Interview der "Sport Bild" und ergänzte: "Er besitzt so viel Potenzial, er hilft einer Mannschaft weiter. Darum wird er im Laufe des Turniers auch für England noch wertvoll werden."

Beim 1:0-Auftaktsieg der Engländer am vergangenen Sonntag gegen Kroatien hatte Sancho etwas überraschend nicht mal im Kader der Three Lions gestanden. Ob Trainer Gareth Southgate den Flügelstürmer für Englands nächste Partie am Freitag gegen Schottland zurückholt, ist offen.

Ferguson traut Schotten Überraschung zu

Ferguson traut den Schotten eine Überraschung im Wembley-Stadion zu. "Wenn Schottland das erste Tor gelingt, ist alles möglich", sagte der schottische Ex-Coach von Manchester United. "Im Angriff haben wir keinen Harry Kane oder Raheem Sterling. Das Mittelfeld unter anderem mit Stuart McTominay, Scott Armstrong und John McGinn ist stark, das Herzstück der Mannschaft. England könnte dadurch seine Probleme kriegen."

