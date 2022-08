PGA-Turnier FedExCup-Playoffs: Golfer Cantlay gewinnt BMW Championship Stand: 22.08.2022 08:01 Uhr

US-Golfprofi Patrick Cantlay hat seinen Titel bei der BMW Championship in Wilmington verteidigt. Mit dem Sieg beim zweiten Playoff-Turnier des FedExCups im US-Bundesstaat Delaware sicherte er sich eine hervorragende Ausgangslage für das millionenschwere Saisonfinale.

Der 30-Jährige gewann am das mit 15 Millionen Dollar dotierte PGA-Turnier mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen vor seinem Landsmann Scott Stallings (271) sowie dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler und dem Olympiasieger Xander Schauffele (beide USA/273). Für seinen achten Erfolg auf der US-Tour erhielt Cantlay ein Preisgeld von 2,7 Millionen Dollar.

Ab Donnerstag steht mit der Tour Championship in Atlanta das Finale für die besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste an. Cantlay geht im East Lake Golf Club als Titelverteidiger an den Start. Im vergangenen Jahr kassierte er als Sieger des FedExCups den Bonus von 18 Millionen Dollar. Vor dem Finale liegt Scheffler vor Cantlay und Will Zalatoris (USA) an der Spitze der Gesamtwertung.