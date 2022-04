Tennis

Federer will auch bei Heimturnier teilnehmen

Stand: 26.04.2022, 16:00 Uhr

Tennis-Superstar Roger Federer will diesen Herbst nach seinem geplanten Comeback auch beim Heimturnier in Basel an den Start gehen. Die Organisatoren der Swiss Indoors teilten mit, dass der 40-Jährige die Teilnahme zugesagt habe und am 25. Oktober sein Auftaktspiel absolvieren werde.