FC Bayern angeblich an Lucas Vázquez von Real interessiert

Der FC Bayern soll laut einem Bericht der spanischen Zeitung "As" an Lucas Vázquez von Real Madrid interessiert sein. Der 29 Jahre alte Flügelspieler, dessen Kontrakt am 30. Juni 2021 ausläuft, konnte sich noch nicht auf eine Vertragsverlängerung mit den Königlichen einigen.