FC Augsburg verlängert Vertrag mit Torwart Gikiewicz

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat der 33-Jährige seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2023 mit der Option für eine weitere Saison verlängert. Der Pole Gikiewicz war vor einem Jahr vom 1. FC Union Berlin nach Augsburg gewechselt. In der abgelaufenen Saison absolvierte er alle 34 Bundesligapartien über die gesamte Spieldauer.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Vertragsverlängerung von Rafal weiter Konstanz auf der Torhüterposition für die kommenden Jahre sicherstellen können. In der abgelaufenen Saison war Rafal ein starker Rückhalt für die Mannschaft", sagte Manager Stefan Reuter.

Stanic verlängert und wird ausgeliehen

Auch den Vertrag mit Verteidiger Jozo Stanic verlängerten die Augsburger vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2024. Der 22-Jährige wird aber sofort ausgeliehen. Stanic hat das Trainingslager des FCA am Walchsee in Tirol verlassen und wird kommende Saison für den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden auflaufen. In der abgelaufenen Spielzeit war er an den Drittligisten FSV Zwickau verliehen.

dpa | Stand: 13.07.2021, 12:50