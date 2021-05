2. Liga

FC St. Pauli patzt: Heim-Niederlage gegen Hannover 96

Der FC St. Pauli hat einen versöhnlichen Heimabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Eine Woche nach der 0:4-Klatsche bei Holstein Kiel mussten sich die in der zweiten Saisonhälfte bisher so starken Hanseaten auch dem Nordrivalen Hannover 96 mit 1:2 (0:1) geschlagen.