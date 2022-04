Englisches Topduell

FC Liverpool und Manchester City liefern vor Liga-Kracher ab

Stand: 06.04.2022, 08:44 Uhr

Der FC Liverpool und Manchester City machen erste Schritte in Richtung Champions-League-Halbfinale. Nach den Siegen bei Benfica und gegen Atlético Madrid rückt nun das Liga-Topspiel am 10. April in den Fokus.