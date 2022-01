FC-Coach Baumgart legt sich auf Keeper Schwäbe fest

Der langjährige Stammtorhüter Timo Horn habe seine Verletzung und Erkrankung zwar überstanden und ist inzwischen wieder im Training, sei aber nun "in der Herausforder-Position", befand Baumgart.

"Die Entscheidung auf der Torhüterposition ist damit gefallen", sagte Baumgart. "Ich habe mit Timo schon gesprochen. Er nimmt die Situation voll an, weil er ein guter Sportsmann ist."

Über das Auswärtsspiel in Bochum sagte der Trainer: "Das wird nicht nur ein schweres, sondern auch ein enges Spiel." Bochum habe in dieser Saison bereits gegen sehr gute Mannschaften punkten können. Nach der Pokal-Niederlage gegen den Zweitligisten Hamburger SV will Baumgart mit seiner Mannschaft nun in der Bundesligatabelle weiter nach oben rücken.

dpa | Stand: 21.01.2022, 11:56