FC Brügge zum 17. Mal belgischer Fußballmeister

Damit kann Brügge in den Meisterschafts-Playoffs der Jupiler League von Verfolger KRC Genk nicht mehr abgefangen werden. Erstmals seit der Saison 1977/78 - damals unter Trainer Ernst Happel - gelang dem Meister nun die Titelverteidigung.

Zugleich hat sich Brügge wieder für die Champions League qualifiziert. In der Dortmund-Gruppe der Königsklasse waren die Belgier zuletzt Dritter geworden und im Februar in der K.o.-Runde der Europa League an Dynamo Kiew gescheitert.

dpa | Stand: 21.05.2021, 11:31