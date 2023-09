Tennis Favoritin Sabalenka bei US Open locker weiter, Jabeur raus Stand: 05.09.2023 03:18 Uhr

Aryna Sabalenka wird nach den US Open die neue Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste sein - und trumpft auch beim Turnier schon groß auf. Eine andere Titelanwärterin scheitert hingegen.

Beflügelt vom baldigen Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste ist Aryna Sabalenka bei den US Open ins Viertelfinale gestürmt. Die 25 Jahre alte Belarussin gewann gegen die Russin Darja Kassatkina in 75 Minuten mit 6:1, 6:3 und zeigte eine dominante Vorstellung. Durch die Achtelfinal-Niederlage der topgesetzten Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen wird Sabalenka nach dem Grand-Slam-Turnier in New York erstmals in ihrer Karriere die Führung in der Weltrangliste übernehmen.

"Es bedeutet mir so viel, dieses Ziel hat mich das ganze Jahr angetrieben. Es ist verrückt, ich kann es immer noch nicht glauben", sagte Sabalenka nach ihrem Viertelfinaleinzug. "Ich hatte Sorge, dass mich das heute ablenkt. Ich bin super glücklich mit dem Sieg heute."

In der Runde der besten Acht ist sie gegen Zheng Qinwen erneut klare Favoritin. Die 20 Jahre alte Chinesin bezwang die Weltranglistenfünfte Ons Jabeur aus Tunesien überraschend klar in 82 Minuten mit 6:4, 6:2. Zheng steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale. In einem weiteren Duell der Runde der besten Acht treffen Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien und Madison Keys aus den USA aufeinander.

Vor Jabeur waren mit Swiatek und der Weltranglistendritten Jessica Pegula aus den USA bereits weitere Titelanwärterinnen im Achtelfinale ausgeschieden. Auch die an Nummer vier gesetzte Jelena Rybakina aus Kasachstan ist nicht mehr dabei.