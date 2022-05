Fan-Organisation warnt vor Reform der Champions League

"Am Ende wird Ihre Entscheidung das Spiel für eine ganze Generation prägen, mit Auswirkungen auf jede Liga, jeden Klub, jeden Spieler und Fan in Europa", heißt es in dem Schreiben an die Klub-Vereinigung ECA, das von zahlreichen Fan-Gruppierungen unterschrieben ist.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte im vergangenen Jahr die Reform ab der Saison 2024/25 beschlossen. Statt 32 werden 36 Mannschaften an der Gruppenphase der Champions League teilnehmen, die dann im Ligensystem gespielt wird. Insgesamt soll es nach dem bisherigen Beschluss 100 weitere Spiele geben. Auch die Europa League und die Europa Conference League sollen einen solchen Modus erhalten.