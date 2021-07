Ex-Tour-Champion Thomas geht es besser: Bereit für Ruhetag

"Ich habe mich zehnmal besser gefühlt. Ich war immer noch am Kämpfen, versteht mich nicht falsch. Es war ein hartes Rennen, aber ich habe es geschafft durchzuhalten", sagte Thomas, nachdem er auf der 144,9 Kilometer langen Alpenetappe am Sonntag auch Tempo für die Spitzengruppe gemacht hatte.

Am Samstag verlor Thomas, der 2018 das wichtigste Radrennen der Welt gewann, noch über 35 Minuten. Der Routinier kämpft nach einem Sturz mit einer ausgekugelten Schulter, will das Rennen aber fortsetzen. "Was bleibt einem anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen und weiterzumachen?", schrieb der Brite auf Twitter. Mit einem Tränen lachenden Emoji fügte er an, er sei "bereit für den Ruhetag".

dpa | Stand: 05.07.2021, 10:11