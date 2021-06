Ex-Oranje-Star Sneijder lobt Depay: "Kann der Leader werden"

"Aber nun, wenn das Turnier beginnt, muss er auch aufstehen und die Elftal an die Hand nehmen", sagte der 37 Jahre alte Sneijder. Das Oranje-Team startet am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Amsterdam gegen die Ukraine in die Europameisterschaft.

Der ehemalige Spielmacher vergleicht Depay auch mit sich selbst in seiner aktiven Zeit. "Ich habe keinen Druck gefühlt, wollte genau wie er einfach nur Spaß haben", sagte Sneijder. "Und Fußball spielen ist das Schönste, was es gibt. Memphis strahlt auch aus, dass der Ball ihn glücklich macht."

dpa | Stand: 12.06.2021, 10:30